È di Chiaia la ragazza copertina di Donna Moderna: ecco chi è Gaia

Lunedì 1 Gennaio 2018, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 20:16

Bella, elegante, colta e persino simpatica. Cosa chiedere di più ad una donna? Forse, di essere solare come tutti si aspettano che sia una napoletana.Compresi, a quanto pare, i responsabili di Donna Moderna che per la copertina del numero attualmente in edicola hanno scelto una protagonista cento percento partenopea come Gaia D'Angelo, una ragazza acqua e sapone dentro e fuori, originaria di piazza dei Martiri e figlia dell'imprenditore Paolo che le ha trasmesso la passione per la musica e l'arte in generale.Un volto notissimo per gli habitué delle stradine di Capri ed i baretti del centro, anche se in pochi forse in città si sarebbero aspettati di trovarsela in bella mostra in tutte le edicole nazionali.Forse perché Gaia, che non ha ancora neanche trent'anni ma ha già un compagno con cui convive da anni e dal quale ha anche già un figlio, sembrerebbe poco incline all'autocelebrazione.Eppure, la copertina di Donna Moderna non rappresenta per Gaia un unicum: il 28 dicembre infatti la giovane napoletana ha registrato anche due puntate come attrice per Milleeunlibro Scrittori in TV, la trasmissione RAI di Gigi Marzullo, che andranno in onda prossimamente. Formatasi alla Scuola di Cinema La Ribalta, Gaia ha studiato alla Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo per cinque anni ed in più alla scuola di canto dell'Art Center Korper con il soprano Carolina Martucci, seguendo anche corsi di musica moderna.Abiile al pianoforte, Gaia ha inoltre già ottenuto anche delle parti interessanti nel piccolo schermo, come il ruolo di puntata nella serie «I Bastardi di Pizzo Falcone» con Alessandro Gassman, e nel grande schermo in «Assolo» per la regia di Massimo Piccolo nonché con il cortometraggio «Scotoma»” di Gipo Fasano. Protagonista di pubblicità per varie aziende campane tra cui La Torrente, infine, Gaia è stata vista anche nel video Musicale di Edoardo Bennato «La mia città».Non bastasse, Gaia è anche imprenditrice: insieme al compagno ha varie aziende nel settore alberghiero e contemporaneamente partecipa attivamente alle società edili di famiglia, di cui ha delle quote.