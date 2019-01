Napoli dice addio a Enzo Romano, patron dello storico Bar Moccia

Giovedì 24 Gennaio 2019, 18:04

Uno spirito da combattente, fino alla fine, fino a poco fa: Vincenzo Romano, il più grande dei tre figli del fondatore dello storico Bar Moccia di via San Pasquale a Chiaia, è finito oggi ad 86 anni.A sfinirlo, una degenza di diversi mesi a casa successiva ad un intervento al femore, lui che di stare fermo non ne aveva mai voluto sapere: sempre attivo nel laboratorio della celebre pasticceria di famiglia, proprio come la mamma Giuseppina, che aveva lavorato tra dolci, pizzette e panificio fino all'ultimo.Dopo la separazione commerciale dai fratelli Pasquale ed Antonio, nonostante l'età avanzata, Enzo non si era dato alla pensione ma anzi, inforcati nuovamente i suoi indimenticabili occhiali da sole dalle lenti viola aveva ripreso con l'entusiasmo di un ragazzo a proporre pietanze e dolciumi, affiancando seppur da lontano le nuove leve imprenditoriali di una famiglia di cui è stato, dal primo all'ultimo dei suoi giorni, il cuore pulsante.