Emergenza rifiuti a Napoli, tornano le ronde contro gli sversamenti abusivi tra Scampia e Piscinola

I volontari dell'associazionedi nuovo in campo contro gli sversamenti abusivi di monnezza che stanno mettendo in ginocchio le periferie della città. Dopo aver agito nel territorio dii volontari, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno pattugliato i quartieri dia caccia dei famigerati furgoncini che scaricano in strada ogni genere di rifiuto. In particolare è stata sorvegliata l'area a ridosso del campo rom di Cupa Perillo, la zona di confine con il Comune di Mugnano e gli ampi stradoni che costeggiano le vele.L'ultimo pattugliamento realizzato dai volontari ha riscosso un successo forse nemmeno sperato. In poche ore centinaia di cittadini hanno contattato l'associazione guidata daper segnalare le zone di sversamente. Nazione Napolitana Indipendente, però, fin da subito si è affrettata a precisare che non intende in alcun modo sostituirsi alle forze dell'ordine e che il loro lavoro vuole essere solo un deterrente contro chi pensa di poter sversare impunemente i rifiuti avvelenando il territorio.«Abbiamo ricevuto migliaia di segnalazioni - ha spiegato Borrelli - in particolare dalle zone di Scampia e Piscinola che abbiamo deciso di pattugliare. Il territorio è nostro e i cittadini devono salvaguardarlo in prima persona. Purtroppo le periferie della città sono sempre più abbandonate dalle istituzioni, per questo crediamo sia fondamentale l'apporto dei cittadini di buona volontà. Noi siamo pochi e abbiamo bisogno di aiuto - ha proseguito Borrelli - chiunque voglia venire a darci una mano dedicando parte del proprio tempo è bene accetto. Anzi, speriamo che il messaggio passi e che siano in tanti ad aggiungersi a noi nelle prossime uscite. Noi non vogliamo fare il lavoro delle forze dell'ordine - ha precisato il presidente di Nni - vogliamo essere un supporto. Le targhe dei veicoli sorpresi a sversare vengono puntualmente segnalate a chi di dovere per i dovuti controlli e i dovuti interventi. Crediamo che questo sia l'unico modo per dimostrare di amare veramente la propria terra, di sicuro non ci fermeremo qui».Dopo aver controllato il territorio di Scampia per circa due ore i volontari si sono recati nella zona di Piscinola, altro quartiere dove il fenomeno dello sversamento notturno degli ingombranti è particolarmente sentito. Stavolta, però, i volontari non si sono limitati al semplice pattugliamento del territorio. Al termine del loro lungo giro, infatti, si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito una aiuola che era stata trasformata in una vera e propria mini discarica. Al termine dell'intervento i volontari di Nazione Napolitana Indipendente hanno installato una simbolicaper recintare l'area bonificata dall'enorme quantità di ingombranti presenti.