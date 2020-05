Fase 2 a Portici, stop alle passeggiate sul Granatello ma via libera ai parchi

È un sacrificio a tempo determinato, quello che viene chiesto ai cittadini alla luce delle nuove disposizioni diramate dal Comune di Portici. Fino al 17 maggio sarà vietato accedere alla celebre “passeggiata” sovrastante il molo di sopraflutto del Granatello, punto di ritrovo per eccellenza di giovani e adulti. Il perché è di facile comprensione: il rischio di assembramenti è molto più alto degli eventuali benefici e così, per tutelare la collettività, il sindaco Enzo Cuomo ha deciso di chiudere, almeno per il momento.

LEGGI ANCHE Fase 2, tornano gli scippi: sul lungomare di Stabia arrestato 18enne

Riaprono, invece, i “polmoni verdi” della città: si parte dalla Villa Comunale e da Villa Fernandes. E da indiscrezioni, sembrerebbe ormai cosa fatta anche il placet dal Dipartimento di Agraria per concedere l’accesso al Bosco di Portici. A seguito di una nota inviata da Enzo Cuomo, nella giornata di ieri il direttore del Dipartimento di Agraria Matteo Lorito e il docente di Botanica Stefano Mazzoleni hanno compiuto un sopralluogo proprio per valutare la possibilità di riaprire sia la parte superiore che inferiore del Bosco, per il quale sarebbe poi garantito l’accesso sia ai non residenti che a ogni fascia di età.



Naturalmente, in linea con le esigenze del periodo, ci sono delle regole da rispettare anche per recarsi ai parchi, in primis la residenza a Portici. Per quanto riguarda la Villa di Corso Umberto, potranno accedere i bambini da 0 a 11 anni, accompagnati al massimo da una sola persona. Disco verde anche per i diversamente abili, sempre accompagnati da una sola persona. All’interno del parco si potrà restare per un massimo di 60 minuti. Per quanto riguarda gli orari di fruizione, sono i seguenti: dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20. Venti persone alla volta, di età superiore ai 65 anni o diversamente abili (in questo caso con un accompagnatore) e al massimo per un’ora, sono invece i “requisiti” per poter passeggiare nel parco di Villa Fernandes.

Tra le proroghe, il Comune ha deciso di inserire la sospensione della sosta a pagamento che resterà tale fino al 17 maggio.

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA