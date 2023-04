Festa scudetto Napoli, le ultime notizie di oggi in diretta

Simeone torna in gruppo, Osimhen e Kvaratskhelia non vedono l'ora di esultare per lo scudetto conquistato davvero, Spalletti tiene la testa dei giocatori concentrata sul derby con la Salernitana. Che però non si sa ancora quando si giocherà. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha preso in esame la richiesta di spostare il match da sabato 29 alle 15 a domenica 30 alle 12.30, in contemporanea con Inter-Lazio. Richiesta ricevuta dopo il tavolo svoltosi in prefettura con polizia, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente della società, Aurelio De Laurentiis: l'obiettivo è di contenere in una sola giornata i festeggiamenti e l'entusiasmo dei tifosi per lo scudetto, che arriverebbero nel caso di vittoria del Napoli e pareggio o sconfitta della Lazio.