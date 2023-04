Napoli-Salernitana posticipata: la Curva Sud Siberiano non ci sta: «A noi tali abusi fanno ribrezzo»

Il derby tra Napoli e Salernitana, match che potrebbe significare scudetto per i partenopei, se la Lazio non vince a San Siro contro l'Inter, non ha ancora un orario definitivo. Infatti, per questioni di ordine pubblico, il Prefetto e il Comune di Napoli hanno fatto richiesta per far giocare in contemporanea, presumibilmente domenica, Napoli-Salernitana e Inter-Lazio. Tutti a Napoli si auspicano che questa decisione venga accolta, ma gli ultras Salernitani non sono d'accordo e l'hanno reso noto con un comunicato.

Nel testo si legge: «Il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli - scrivono i gruppi della curva Sud - Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l'intero panorama calcistico italiano e Salerno meritano rispetto. Noi tifosi e la Salernitana siamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino. Si tratta di rispetto delle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di un principio che sfugge ad ogni logica. Se quella data è stata decisa da tempo ci sarà un motivo e per quanto ci riguarda non va modificata».

Nel comunicato poi si legge anche una controproposta: «Avete bisogno di giocare in contemporanea? Venga anticipata l'altra gara. A noi tali abusi, perché di ciò si tratta, fanno ribrezzo e non possiamo tollerarli. La nostra è una presa di posizione che non lascia spazio ad altre interpretazioni, dunque chi di dovere faccia le giuste considerazioni. Il calcio italiano e i suoi vertici hanno già perso la faccia in altre occasioni, mostrate almeno un po' di dignità. Curva Sud Siberiano».