Quadro elettrico di un ripetitore di telefonia in fiamme: i vigili del fuoco domano l'incendio

Verso le 22 i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti a via provinciale Montagna Spaccata 586 per un incendio.

Poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme avevano danneggiato il quadro elettrico di uno dei due ripetitori di radiofonia di una società telefonica presenti in quel terreno.

Incendio domato dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri che acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza.