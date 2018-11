Sabato 3 Novembre 2018, 13:45

POMPEI - Emergenza maltempo: il Sarno esonda nei campi. Migliaia di euro di danni alle coltivazioni. Il fiume resta un sorvegliato speciale fino alla cessata emergenza. I caschi bianchi, i vigili del fuoco, i tecnici del comune e la protezione civile hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza il fiume e proteggere le abitazioni e i residenti. Il sindaco Pietro Amitrano ha firmato una ordinanza di somma urgenza per la chiusura per tre giorni alla circolazione veicolare delle arterie che costeggiano il fiume. Da ieri sera, e per tutta la notte, la protezione civile e tecnici del comune hanno operato fianco a fianco per liberare il fiume dagli alberi caduti per il maltempo. Le strade interessate alla chiusura sono: via Ripuaria tra gli incroci con la SS145 e via Fontanelle e l’intersezione di via Ripuaria con via Moregine.