Afragola, domani il flash mob a Masseria Ferraioli contro la camorra

Domani, venerdì 15 luglio, alle ore 10:00, promosso da Cgil Napoli, Libera Campania e dal Comitato di liberazione dalla camorra - Area Nord di Napoli è in programma alla Masseria Ferraioli, in via Procida ad Afragola, un flash mob con cittadini, istituzioni, sindacati ed associazioni per il riscatto dei territori e la liberazione dalle camorre.

Partecipano il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, il referente di Libera Campania, Mariano Di Palma ed il senatore Sandro Ruotolo.