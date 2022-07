Napoli, si gioca tra i pericoli: palo pericolante nel parco di Ponticelli

Si gioca tra i pericoli a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Da alcune ore un palo della pubblica illuminazione all'interno del parco municipale 'Sergio De Simone' risulta danneggiato e inclinato su di un lato. Una circostanza potenzialmente pericolosa per le numerose persone che frequentano il bene comunale incastrato nel centro storico del quartiere di Napoli Est, specie giovanissimi e famiglie.

In particolare, il palo insiste nella "piazzetta" del parco raggiungibile attraverso l'ingresso posto su via Gino Alfani, a ridosso della cabina elettrica e delle due scuole. Risulta particolarmente piegato e a rischio crollo. Alla base si notano pietre e pezzi di pavimentazione danneggiata. Al momento non si conoscono le cause del danneggiamento che potrebbe essere ricondotto a un atto vandalico - come accaduto proprio pochi giorni fa a un palo che insiste sulla strada nelle vicinanze del parco pubblico - oppure di una conseguenza della mancata manutenzione o, ancora, dell'usura che interessa gli elementi di arredo urbano nell'area. A ben vedere, infatti, l'impianto di pubblica illuminazione del parco 'De Simone' risulta spento e danneggiato da anni e quasi tutti i pali sono sprovvisti di lampioni e punti luce, progressivamente presi di mira e mai sostituiti. Anche i cavi sarebbero stati asportati da delinquenti.

Non l’unica situazione di pericolo nel bene comunale di Ponticelli affidato alla gestione della VI Municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio). Alcune caditoie lungo i sentieri risultano danneggiate mentre la recinzione del parco è stata divelta dai vandali per diversi metri e non è stata ancora ripristinata. Ci sono pezzi di ferro penzolanti e altri che fuoriescono dal muretto posto alla base della pesante inferriata.

Da alcuni mesi il parco è interessato da lavori di riqualificazione. In particolare finora si è intervenuti su verde e rifiuti eliminando le sterpaglie cresciute rigogliose in tanti anni di mancata manutenzione e il materiale accumulato tra aiuole, sentieri e vialetti. Nei prossimi mesi si dovrà intervenire anche sugli impianti (elettrico, idrico, illuminazione) e dovranno esssere installate diverse videocamere di sorveglianza. Nel frattempo occorre riparare i dissesti pericolosi e i danni dei vandali così da assicurare sicurezza ai tanti che quotidianamente frequentano il parco.