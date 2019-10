Fogna intasata, i liquami finiscono nell'aiuola delle case popolari del Conocal di Ponticelli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da diversi giorni l'impianto fognario a servizio delle palazzine popolari in via Arturo Toscanini, a Ponticelli, è intasato e non funziona regolarmente. Così le acque sporche, che fuoriescono dal tombino, finiscono direttamente nelle aiuole circostanti. Una situzione igienico-sanitaria preoccupante per tantissimi residenti.Siamo esattamente nelle palazzine del rione Conocal della periferia orientale della città. La fuoriuscita dei liquami e i guasti all'impianto fognario sono stati registrati in tante altre occasioni. Il problema sembra essere dovuto all'impianto sotterraneo che non riesce a smaltire la quantità di acqua nera proveniente dalle abitazioni. Il guasto di questi giorni riguarda, in particolare, la scala B il cui palazzo è costituito da sei piani e accoglie ventiquattro famiglie, ovvero oltre cento persone.Nonostante la segnalazione dei cittadini agli organi preposti nessun intervento risolutivo è stato realizzato finora. Il consigliere della VI municipalità, Simone Natullo, ha allertato la Napoli Servizi affinché il guasto venga risolto ma soprattutto venga ripristinata la grave situazione igienico-sanitaria.