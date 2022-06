Frattamaggiore, rapinato imprenditore davanti alla banca: esploso anche un colpo di pistola

Prima la tentata rapina a un imprenditore e poi lo sparo. Sono questi i due elementi che hanno contrassegnato la mattinata di terrore vissuta a Frattamaggiore.

Era una giornata come tante in via Roma, quando in pochi secondi il registro è cambiato. L’imprenditore si era recato presso la filiale Intesa Sanpaolo per versare dei contanti. Resosi conto dello strano movimento di due soggetti in sella a una moto, ha lanciato il borsello all’interno della banca. I malviventi non si sono arresi quando l’uomo, una volta avvicinato, ha detto di non avere nulla. Hanno cercato il denaro tra gli indumenti e sono stati colti dall’ira quando si sono resi conti di aver fallito il colpo. Hanno esploso un colpo in aria e si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, coordinati dai militari della compagnia di Giugliano. Il colpo esploso è risultato essere a salve.

L’attività investigativa è stata avviata e prosegue a pieno ritmo per identificare i responsabili. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.