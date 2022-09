Napoli, parcheggio selvaggio vicino allo stadio: «Anche con contrassegno scaduto e false invalidità»

Fuorigrotta, parcheggio selvaggio durante la partita. Ci sono anche falsi invalidi. Un residente veramente disabile: «Parcheggiano sempre li in divieto di sosta con un contrassegno scaduto». Borrelli e Zabatta: «Denunciati alla Municipale. Qui situazione fuori controllo. Servono interventi, tolleranza zero e parcheggi a prezzi popolari».

Ogni qualvolta allo Stadio Diego Armando Maradona gioca il Napoli o ci sono altri eventi, a Fuorigrotta si ripropone smepre più prepotentemente il problema del parcheggio selvaggio. Auto in divieto di sosta, in doppia fila, sui marciapiedi, in prossimità delle rampe per i diversamente abili. C’è pure chi, fingendo di essere disabile con tanto di contrassegno apposto sul parabrezza dell’auto, parcheggia sulle strisce pedonali. È stato un residente a segnalarlo al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borelli. «Ecco i falsi invalidi con il contrassegno scaduto da 2 anni e che ogni volta che c'è una partita allo stadio parcheggiano sempre nella zona tra via Diocleziano angolo piazzale Tecchio» - racconta il segnalante che ha documentato la situazione con un filmato e che ha veramente un problema di disabilità.

«Abbiamo inoltrato la segnalazione alla Polizia Municipale a cui abbiamo chiesto di intervenire. Viviamo in una società dove i diritti dei disabili vengono continuamente calpestati, utilizzare poi falsi contrassegni per parcheggiare in modo incivile è assolutamente indegno» - dichiarano Borrelli e il coportavoce regionale di Europa Verde Fiorella Zabatta - «A Fuorigrotta, come denunciamo da tempo, la situazione è fuori controllo. Occorrono interventi Alto Impatto, zero tolleranza per incivili e parcheggiatori abusivi e parcheggi a prezzi popolari andando ad individuare aree in cui realizzarli».