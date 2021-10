Rifiuti, malerba e cartacce, è la triste istantanea circa gli spalti Italia '90 a Fuorigrotta.

Realizzati a ridosso dell'ex stadio San Paolo, oggi Maradona, in occasione dei lavori di ristrutturazione del complesso sportivo nel 1990, la struttura che avrebbe dovuto ospitare i tifosi in attesa degli incontri sportivi, giace in stato di abbandono.

Rifiuti, cartacce e malerba sono ovunque - come lamentano alcuni residenti che hanno segnalato il caso - anche nell'invaso che avrebbe dovuto ospitare una fontana, che nei fatti non ha mai funzionato.