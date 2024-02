Geolier atteso a Secondigliano: il grande ritorno al Rione Gescal dopo Sanremo 2024

Non ha vinto, ma è come se lo avesse fatto. E stavolta non è un modo di dire. Emanuele Palumbo, in arte Geolier, ha lasciato Sanremo in queste ore ed è atteso al Rione Gescal di Secondigliano, casa sua, che l'ha sempre seguito in questi anni e sostenuto in modo particolare nell'ultima settimana in concomitanza con la partecipazione a Sanremo 2024.

Il rapper 23enne ha chiuso la competizione canora al secondo posto - alle spalle di Angelina Mango, vincitrice al fotofinish - e il primo pensiero al termine della gara è stato il ritorno a casa. «Mi stanno aspettando, non posso fare tardi» aveva detto nel pomeriggio durante la sua partecipazione a "Domenica In" nel classico appuntamento domenicale post finale sanremese.

Già nella serata di ieri parenti e amici stretti si erano radunati al Rione Gescal per seguire la diretta della finale del Festival, con la delusione sopravvenuta al momento della decisione del vincitore. Secondigliano, però, non ha intenzione di non festeggiarlo e c'è grande attesa per il rientro del rapper che abbraccerà nuovamente la sua gente dopo la settimana di assenza per Sanremo.