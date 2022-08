Gragnano, intera famiglia denunciata per abusivismo edilizio

Una intera famiglia è stata denunciata per abusivismo edilizio a Gragnano, in provincia di Napoli. In sette, tra uomini e donne, tutti già noti alle forze dell'ordine. A Gragnano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto del nucleo elicotteristi di Pontecagnano, hanno analizzato le riprese effettuate dall'alto dall'elicottero e hanno accertato che il nucleo familiare indagato aveva costruito svariate opere abusive in un'area immersa nel verde e sottoposta a vincoli paesaggistici.

Ora ci sarà un'ordinanza sindacale grazie alla quale le opere abusive saranno abbattute. Continuano anche le ricerche per le coltivazioni di droga. Ad Agerola sono state rinvenute 200 piante di cannabis indica da due metri l'una. Le piante erano in un'area demaniale dei Monti Lattari e sono state prima campionate e poi distrutte dai militari della locale stazione.