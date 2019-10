Sabato 5 Ottobre 2019, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 11:13

Gli impianti di sollevamento idrico di Marano di nuovo in panne e un fiume d'acqua si è riversato - come già accaduto sette giorni prima - verso la rotonda di San Rocco, nei pressi dell'area industriale di via Migliaccio. Le pompe di sollevamento idrico rappresentano, ormai da anni, una problematica enorme per il comune di Marano e per migliaia di residenti delle periferie di San Marco e San Rocco. Gli interventi di riparazione si susseguono, ma la problematica persiste. L'ufficio tecnico comunale e il comando della polizia municipale sono sommersi dalle chiamate dei cittadini.