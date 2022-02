I sindaci di Capri: «Vicini ai lavoratori Atc in sciopero, valutiamo revoca concessione»

Le Amministrazioni comunali di Capri e Anacapri si schierano al fianco dei lavoratori di Atc Capri, azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma sull'isola di Capri, nel giorno in cui è stato proclamato dal sindacato Usb uno sciopero di 4 ore.

A Capri in mattinata sono previsti un corteo con manifestazione con concentramento alle ore 11.30 nel comune di Capri. In una nota, le Amministrazioni comunali di Capri e Anacapri esprimono la propria «solidarietà ai dipendenti della società Atc e alle loro famiglie per la grave situazione sociale che si è venuta a creare a causa del mancato pagamento da parte della società degli stipendi degli ultimi mesi» e manifestano al contempo «la propria vicinanza ai lavoratori che hanno aderito allo sciopero di oggi, 4 febbraio».

Le Amministrazioni comunali inoltre, «preoccupate dalla gravità della situazione sociale che coinvolge numerose famiglie isolane e dalle serie ripercussioni che il perdurare di un simile stato di cose avrà certamente sul corretto funzionamento del servizio pubblico locale per la prossima primavera che, invece, si dovrebbe prospettare come un momento di grande rilancio per l'economia isolana», ribadiscono «con forza la necessità che gli organi preposti, e in particolare l'Area metropolitana di Napoli da cui dipende il rilascio delle concessioni per il trasporto pubblico locale, assumano, come già sollecitato in numerose occasioni, gli opportuni e definitivi provvedimenti nei confronti dell'Atc, valutando anche la possibilità di revoca della concessione, e si attivino per assicurare ai lavoratori e alle loro famiglie dignitose condizioni di lavoro e a il pagamento di quanto a loro dovuto