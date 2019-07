Capri, nuovo guasto a un bus: sono vecchi e troppo affollati

Lunedì 15 Luglio 2019, 20:00

Ancora un guasto ad uno dei mezzi dell'Atc di Capri questa mattina in via Roma. Nulla di grave ma ancora una volta sono stati i passeggeri a spingerlo come è accaduto nei giorni scorsi. L'Atc si difende e comunica: «Stiamo verificando se i guasti possano essere dipesi da eventi esterni atti a danneggiare l’immagine dell’azienda».I mezzi non sono certo nuovi e sono peraltro degli Euro 0 che non potrebbero neanche circolare.L'ennesimo episodio - i mezzi sono sotto stress e stracolmi di turisti - ha scatenato la reazione dell'Usb. «Siamo alle solite - comunica Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB - ogni volta che si ferma un autobus, l'amministrazione dell'Atc, anziché assumersi la responsabilità di una gestione superficiale, della mancanza di un piano industriale e della mancanza di un vero rilancio del servizio, pone l'attenzione su eventuali eventi esterni atti a danneggiare l'immagine dell'azienda».«Il vero danneggiamento dell'immagine dell'ATC - conclude Sansone - lo sta fornendo chi vorrebbe nascondere la vergogna quotidiana di un servizio indecente, per cui si aumentano i costi per gli utenti e si moltiplicano i carichi di lavoro per i dipendenti, annullando i diritti per entrambi».