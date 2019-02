Imbrattate e devastate: auto nel mirino dei vandali nel Napoletano

Giovedì 21 Febbraio 2019, 17:03

Sfregiate con lo spray, devastate con le catene o arnesi da scasso, depredate di ogni bene utile: sono molte le automobili in sosta a Casoria che finiscono ogni notte nel mirino di balordi sempre più “padroni” indisturbati della notte. L’ultimo raid nei pressi del supermercato Sisa, nella centralissima zona di via Principe di Piemonte. Almeno quattro le auto che sono state imbrattate, l’altra notte, con spray di colore nero da ignoti vandali. Gli stessi, probabilmente, che in altre occasioni invece si sono accaniti sulle macchine rompendo vetri o quant’altro è capitato loro a tiro solo per noia e rubando probabilmente senza averne nemmeno necessità. Molti automobilisti non ci stanno a questa ondata di violenza e si ribellano. Centinaia di residenti sono pronti a mobilitarsi e ad organizzare una petizione popolare.“Ormai siamo arrivati al livello più estremo del degrado – afferma un cittadino che affida la sua protesta ai social - Questa città diventa sempre più invivibile”. Le forze dell’ordine dal canto loro svolgono un lavoro encomiabile, a tratti eroico contro una criminalità ormai senza freni. Nonostante la carenza di uomini e mezzi che espone carabinieri e polizia a una battaglia impari le continue operazioni messe a segno sono la testimonianza più tangibile dei risultati contro baby gang e criminali di ogni genere e di un controllo capillare del territorio. Che si attende che sia ancora migliore quando sarà completamente operativo l’impianto di videosorveglianza promesso e avviato dall’ex sindaco Pasquale Fuccio ma non ancora, a quanto sembra, entrato in funzione a pieno regime. Dovrebbero arrivare addirittura a 120 gli occhi elettronici da utilizzare per il controllo del territorio: un traguardo che potrebbe rappresentare un ottimo deterrente a salvaguardia e a difesa dell’incolumità dei residenti e per scongiurare i raid vandalici e i furti alle auto lasciate in sosta di notte nel centro cittadino come in periferia. Molto appetite dai ladri sono anche le ruote delle macchine: non di rado capita che qualche automobilista si ritrovi la mattina con l’auto priva delle gomme, poggiata su quattro pietre e quindi del tutto inutilizzabile. “Il preventivo del carrozziere per eliminare le strisce di pittura fatte con lo spray si aggira sui duecento euro: devo dire, ma con magra consolazione, che sono stato addirittura fortunato del prezzo”, dice uno degli ultimi automobilisti vittima dei balordi di turno.Domenico Maglione