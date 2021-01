In coma dopo l'incidente a Capodanno: Angelo ha riaperto gli occhi

Ha riaperto gli occhi, dopo 23 giorni di ricovero in terapia intensiva, il 31 enne di Marano che la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio si schiantò contro alcuni veicoli in sosta. Angelo era alla guida di una Fiat Punto e si precipitò in strada, subito dopo la mezzanotte, per accompagnare in ospedale il suo bambini, vittima di un incidente domestico. Le sue condizioni furono definite gravissime (l'ematoma alla testa è molto vasto) e col passare dei giorni le speranze si erano ulteriorimente affevolite.

Ieri l'uomo, originario di Melito ma residente da molti anni a Marano, ha riaperto gli occhi. La prognosi resta riservata: Angelo non riesce ancora ad interagire con i familiari e ha riportato, tra l'altro, gravissime ferite alle gambe per le quali è stato operato nei giorni scorsi. Nelle prossime ore i medici del Cardarelli, dove l'uomo è ricoverato, eseguiranno ulteriori esami strumentali.

