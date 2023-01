Francesco Renga canta Angelo con la figlia Jolanda: «Ha preso dal papà». La reazione di Ambra Angiolini

Francesco Renga e la figlia Jolanda hanno duettato insieme sulle note di Angelo, lo stesso brano col quale nel 2005 il cantautore vinse il Festival di Sanremo. Un momento emozionante per tutti i presenti, a riprendere la scena papà-figlia anche Ambra Angiolini, mamma della 19enne ed ex moglie di Francesco Renga, presente all'evento di Brescia, dove si è tenuto il concerto, come conduttrice.

«Ieri ho cantato per la prima volta con Jolanda nella mia città sulle note di Angelo. È stato come chiudere un cerchio, ho pianto. Lei è meravigliosa e bravissima. Ha preso dal papà!», ha scritto, usando l'ironia, il cantautore a corredo di uno scatto che lo ritrae accanto alla figlia durante il duetto.

Nel suo profilo Instagram, Ambra Angiolini ha ripreso il momento caloroso del suo abbraccio sul palco con la primogenita e come dedica ha scritto: «La vita intera non basterà ma ci proverò lo stesso. Grazie vita mia».

Proprio in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la 19enne ha svelato che il canto è la sua più grande passione e che spera possa diventare il suo progetto di vita, insieme a quello di diventare un'autrice: «Mi piace cantare. Sto prendendo lezioni e non escludo che un giorno potrei seguire quella carriera. Il mio sogno nel cassetto, però, è scrivere, spero un giorno di poter scrivere un libro. Sarebbe il mio grande progetto».