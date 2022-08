Incendio a Gragnano, in fiamme ristorante: otto feriti per ustioni e intossicazioni da fumo

Incendio in un ristorante, tre feriti. È accaduto poco prima della mezzanotte in località Castello a Gragnano. Per cause accidentali, come riferito da alcuni testimoni, le fiamme hanno improvvisamente avvolto la struttura del locale La Cantina del Castello, a due passi dal borgo medievale gragnanese.

Mezzi di soccorso, personale del 118, vigili del fuoco sono subito giunti sul posto, nonostante l'unica strada d'accesso sia molto stretta. Otto persone sono state trasportate d'urgenza in ospedale per lievi ustioni e intossicazioni da fumo. Sette feriti sono stati dimessi in nottata, un giovane disabile è stato trasferito al reparto grandi ustionati del Cardarelli con ustioni sul 30% del corpo.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Gragnano e della compagnia di Castellammare di Stabia. Dai primi accertamenti, pare che l'incendio sia di origine accidentale.