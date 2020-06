Incidente a Marano: auto contro moto, due giovani ricoverati d'urgenza in ospedale

Grave incidente in via San Rocco, nel comune di Marano. Un frontale, che ha visto coinvolte un'autovettura e uno scooter su cui viaggiavano due giovanissimi. L'impatto - secondo alcuni testimoni violentissimo - è avvenuto nella parte iniziale di via San Rocco, all'incrocio con via Paolo Borsellino.

I due ragazzi, entrambi a bordo dello scooter, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri della locale compagnia e due ambulanze. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: 16:02

