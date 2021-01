Drammatico incidente nel Napoletano, 31 enne di Marano in fin di vita: «Accompagnava il figlio in ospedale»

E' un 31 enne di Marano, sposato e padre di un bimbo, l'uomo rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale in via Santa Marica a Cubito, al confine con i comuni di Mugnano e Marano. L'uomo si era messo alla guida della sua auto, una Fita Punto, per accompagnare il figlioletto in ospedale, vittima di un incidente domestico. Angelo (questo il nome del ferito) è ora ricoverato al Cardarelli ed è in fin di vita. Durante la corsa in ospedale (con lui c'era la moglie e il piccolo) ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro quattro auto in sosta.

