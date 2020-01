Infezioni da vermi intestinali, altri due casi in una scuola del Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infezioni da vermi intestinali (ossiuri), ancora un caso in una scuola di Marano di Napoli . I bimbi colpiti (due in totale) frequentano la scuola Giancarlo Siani. Da quanto si apprende, la dirigente scolastica ha già informato l'autorità sanitaria competente. Alcune mamme, in accordo con la preside, provvederanno nelle prossime ore ad eseguire una pulizia dei giocattoli presenti nella scuola dell'infanzia. Già avviata la profilassi sui bambini.Nei giorni scorsi analoghi casi di infezione da ossiuri (con sei bambini coinvolti) erano stati segnalati in un'altra scuola del territorio. In quell'occasione i genitori sollecitarono la chiusura dell'istituto.