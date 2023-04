Juventus-Napoli 0-1, al gol di Raspadori parte già la prima festa scudetto in città

Una rete per la vittoria più dolce, una rete per andarsi a prendere lo scudetto. Al gol di Giacomo Raspadori salta in aria tutta Napoli, una città ormai a un passo dal terzo titolo italiano della sua storia. Lo scudetto è a un passo, al fischio finale dello Juventus Stadium però la città parte con la festa, una celebrazione che va avanti già da mesi ma che ora sta per concludersi nel modo migliore.

In varie zone della città la gente è già in strada: motorini, auto e fumogeni si uniscono in una sola marea azzurra. Da Piazza del Plebiscito fino a Piazza Carlo III, da Piazza Dante fino ovviamente ai Quartieri Spagnoli.

E le immagini diventano poi subito virali in rete. Così come virali sono i 10' che succedono al fischio finale di Fabbri allo Stadium: il Napoli batte la Juventus e Napoli rivive un mezzo capodanno, con fuochi d'artificio che anticipano la festa ormai probabile del prossimo anno.