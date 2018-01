La vedova di Vittorio Materazzo dopo l'arresto di Luca: «Il mio incubo non è ancora finito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Gennaio 2018, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 09:15

Elena Grande, la moglie di Vittorio Materazzo, è a Roccaraso con i suoi due bambini quando viene informata dell'arresto di Luca preso a Siviglia mentre serviva ai tavolini di un bar del centro, dove aveva trovato lavoro come cameriere. Stenta a crederci, non se l'aspettava, quasi aveva perso le speranze; e le prime parole che pronuncia sono di ringraziamento nei confronti degli investigatori, che «in questi lunghi mesi hanno svolto le indagini con tenacia e dedizione», fino alla cattura di colui che viene accusato di averle ucciso il marito a colpi di coltello. Era appena tornata a casa, la signora Materazzo (42 anni), nel suo appartamento al civico 3 di viale Maria Cristina di Savoia, quando aveva sentito delle urla e una gran confusione provenire dall'androne del palazzo. Si era precipitata al piano terra e lì aveva trovato il marito senza vita, disteso in un lago di sangue.«Purtroppo no. Anzi, forse adesso comincia il periodo peggiore, quello più duro sotto tutti i punti di vista».«Certo, per fortuna, ma lo stesso non mi sento serena. Sono molto preoccupata, il mio stato d'animo è uguale a quello vissuto in questi ultimi mesi, quando Luca era in fuga. Adesso, peraltro, dovrò dirlo ai miei figli».«No, i bambini non lo sanno, stanno sciando. Aspetto che finisca la giornata, glielo dirò stasera a casa con calma. Il mio obiettivo, sin dall'inizio, è sempre stato quello di proteggerli».«Dobbiamo affrontare un processo. Chi avrebbe mai pensato di ritrovarsi in una situazione del genere, è un mondo che non mi appartiene, non è questo il nostro modo di vivere».«Sì, si è conclusa questa lunga fase di stallo, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso; e Luca ora dovrà dimostrare se non è stato lui. In ogni caso, la fine della sua latitanza non allevia in alcun modo il dolore mio e quello dei miei due figli, che non hanno più un padre».