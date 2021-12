Lavoro nero, blitz e multe a Marano: in due col reddito di cittadinanza

Carabinieri in azione nel comune di Marano. I militari dell'Arma della locale Compagnia hanno denunciato il titolare di un'attività commerciale per sfruttamento del lavoro nero e inosservanza delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

L'attività commerciale sanzionata è ubicata in via Casalanno, nel centro storico della città. Tra i lavoratori in nero, secondo quanto accertato dai carabinieri, anche due persone che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Entrambi verranno segnalati all'Inps. Al titolare dell'attività sanzioni amministrative e penali per un importo di 35 mila euro.