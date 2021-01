Napoli, coppia in viaggio sull'autostrada con un carico di cocaina e marijuana

Nel pomeriggio di ieri 18 c.m., al km 27+500 dell’ A3 Napoli-Salerno, nel comune di Sant’Antonio Abate, personale della Polizia Stradale Salerno-Angri procedeva al controllo di un veicolo, Renault Clio, su cui viaggiavano un uomo e una donna, rispettivamente di anni 35 e 31, entrambi dell’area nord di Napoli. Ritrovati grammi 0,5 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultati all’interno di una borsetta di proprietà della donna.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, spacciatore di marijuana in fuga ​bloccato sulla rampa... LA DROGA Spaccio di droga nel Parco Mazzini: arrestati tre pusher, denunciati... LA DROGA Spaccio di droga a Sant’Antimo, arrestato 36enne: in cucina 19...

Ddietro la targa posteriore era stato ricavato un vano al cui interno rinveniva un borsello di colore nero in simil pelle dalle dimensioni di cm 25x15 contenente nr.4 pezzi solidi di sostanza a sospetta azione stupefacente di colore bianco, avvolti in cellophane termo-sigillati e su tre di essi, sul cellophane, era scritto con un pennarello la cifra 100. La sostanza rinvenuta per un peso lordo complessivo di gr. 367,3, sottoposta a esame qualitativo e quantitativo presso la Polizia Scientifica del Commissariato di Nocera Inferiore, è risultata essere cocaina.

Dell’avvenuto arresto è stata data comunicazione al pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata; gli spacciatori sono stati associati alle case circondariali di Napoli-Poggioreale e Pozzuoli. Il veicolo, la sostanza e i cellulari a loro in uso, sono stati sottoposti a sequestro.





[Gestione newsletter by VOXmail]

© RIPRODUZIONE RISERVATA