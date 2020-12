Maltempo in Campania, crolla casolare abbandonato a Bacoli: si scava tra le macerie

Questa mattina a Bacoli, in via Castello, è crollata la parete di un casolare abbandonato, al cui interno non viveva nessuno. Il cedimento ha bloccato altre abitazioni contigue: famiglie sono state aiutate dai vigili del fuoco intervenuti con le forze dell’ordine. Non ci sarebbero feriti, il crollo potrebbe essere riconducibile al maltempo e alle piogge: si tratta di una costruzione le cui condizioni sono da decenni molto precarie.

Il cedimento è avvenuto verso le 6,30, lungo la strada che collega il centro cittadino con Baia. Segue quanto accaduto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Sgomberate abitazioni contigue, si scava tra le macerie per verificare se sotto i detriti possa trovarsi un clochard che vi dormiva tempo fa.

