Maltempo a Napoli, vento forte: sospesi i collegamenti veloci con le isole

Inizia con il maltempo e collegamenti marittimi a singhiozzo il weekend pasquale per le isole del golfo di Napoli.

Dalla tarda mattinata risultano sospese quasi tutte le corse per Ischia e Procida dei mezzi veloci, in partenza dai porti di Molo Beverello e Pozzuoli; la causa è il forte vento di libeccio che ha ingrossato il mare.

Per il pomeriggio la situazione dovrebbe restare sostanzialmente la stessa per cui saranno possibili ulteriori cancellazioni di collegamenti per le due isole per cui è consigliabile consultare le compagnie di navigazione per avere informazioni aggiornate sulla regolarità dei collegamenti programmati.