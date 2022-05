Monopoli, si aggira agitato per il centro e poi si accascia: giallo sulla morte di un 35enne di Napoli

E' giallo sulla morte di un 35enne originario del Napoletano avvenuta intorno alle 13.50 circa in piena piazza Vittorio Emanuele a Monopoli. L'uomo, a torso nudo, in pantaloncini e senza scarpe, sarebbe stato notato da diversi passanti in stato di agitazione. Sarebbe anche entrato in alcune attività commerciali. Ad un certo punto il giovane si è accasciato al suolo. Sul posto una volante del locale Commissariato e due poliziotti che hanno cercato di aiutare il malcapitato. Anche le guardie giurate di un vicino istituto bancario hanno cercato di dare una mano agli agenti. Di colpo l'uomo non ha più dato segni di vita.

I soccorsi

Allertato il 118, l'ambulanza è giunta sul posto. I sanitari provenivano da Conversano essendo le ambulanze del San Giacomo tutte impegnate in altri interventi. Medici e infermieri si sono messi subito ad effettuare un massaggio cardiaco al 35enne. Intervento durato oltre mezz'ora fino a quando non è stato accertato il decesso del malcapitato. E' intervenuta anche la Polizia Locale che ha transennato l'area. Spetterà alla Polizia ora capire cosa sia successo. Gli agenti hanno ascoltato i numerosi testimoni presenti in piazza al momento dell'accaduto. Qualcuno ha anche dichiarato di aver visto l'uomo correre anche su altre arterie vicine a piazza Vittorio Emanuele.