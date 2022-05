Marano, morto titolare bar Ciro Caffè: stroncato da malore all'interno del locale

Un malore improvviso. Il titolare di un bar di Marano, ubicato nella centralissima via Svizzera, si è accasciato al pavimento del negozio ed è morto. La tragedia si è consumata intorno alle 15,30 all'interno dell'attività commerciale, Ciro Caffè, tra le più note della zona.

Raffaele, il titolare della caffetteria è deceduto - da quanto si apprende - per cause naturali. Vani i tentativi del personale del 118, che per molti minuti ha tentato di rianimare l'uomo. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e gli agenti della polizia municipale.