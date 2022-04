L'ultimo saluto a Padre Rolando Palazzeschi, la reazione della Uil: «Sempre al fianco del mondo operaio»

«Con la scomparsa di Padre Rolando Palazzeschi il mondo del lavoro perde una personalità di grande cultura e conoscenza, una figura molto importante nel mondo del lavoro degli anni ‘70» e’ quanto ha affermato Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania nell’apprendere la triste notizia.

«Padre Rolando Palazzeschi insieme a Padre Pizzuti erano riconosciuti come preti operai, sempre al fianco del mondo operaio e della fabbrica. Padre Rolando ha coordinato per tanti anni, alla FLM (federazione lavoratori metalmeccanici) di Napoli, l’esperienza delle “cento cinquanta ore”, dando la possibilità a tanti operai e cittadini di prendere la licenza media inferiore» racconta Sgambati.

«Il mondo del lavoro e del sindacato non può non nutrire una profonda riconoscenza per padre Rolando che era silenziosamente e pazientemente sempre al fianco dei più fragili e di chi restava indietro nella società. La UIL Campania si stringe intorno al dolore della comunità gesuita.» afferma Sgambati, aggiungendo: «Sarebbe importante che la figura di Don Rolando venisse ricordata anche laicamente dal mondo del lavoro.» I funeiral di padre Rolando si terranno domani 3 aprile alle ore 16.00 alla Chiesa di San Luigi a Via Petrarca 115.