Movida a Napoli, controlli e decine di multe da Chiaia al Vomero

Nell'ultimo fine settimana, la polizia locale di Napoli ha assicurato i controlli per il rispetto delle norme del codice della strada e alle attività commerciali di somministrazione e nelle zone della movida cittadina.

Nei quartieri Chiaia, Vomero e Centro Storico sono stati effettuati 21 controlli con 15 verbali per l'assenza di autorizzazioni amministrative alla vendita, assenza di autorizzazione alla diffusione di musica, occupazione abusiva di suolo pubblico, assenza di autorizzazione per tende da sole, mancata differenziazione dei rifiuti e tre sequestri di merce a carico di ignoti per la vendita di magliette del Calcio Napoli senza autorizzazione in via Toledo.

In piazza Vanvitelli il titolare di un locale è stato sanzionato perchè sorpreso a vendere alcoolici a due minori.

Effettuati controlli mirati su via Caracciolo con postazioni di controllo in Largo Sermoneta e altezza «chalet» effettuando 51 verifiche con 13 verbali per guida senza casco protettivo, senza documenti di circolazione e con veicoli privi della revisione periodica.

Nella zona dei baretti in via Cavallerizza a Chiaia, via Santa Teresa a Chiaia, vicoletto Belledonne, e nella zona dei Quartieri Spagnoli in vico d'Afflitto, vico Lungo Gelso e via Trinità degli Spagnoli, sottoposti a controlli amministrativi nove locali di somministrazione di alimenti e bevande con otto verbali per disturbo della quiete pubblica, occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza di autorizzazione alla diffusione di musica, mancata differenziazione dei rifiuti e installazione di tende solari non autorizzate.

Sul fronte dei controlli per la sosta selvaggia elevati 118 verbali e rimossi con carri gru 53 veicoli.

Controllati inoltre 49 veicoli ed elevati 41 verbali per mancanza di copertura assicurativa, mancato uso del casco protettivo, assenza di revisione periodica dei veicoli e altre infrazioni con il fermo/sequestro di tre veicoli.

Infine, assicurato fino alle ore 24, con 3 pattuglie in auto, il pattugliamento di piazza Garibaldi e delle strade limitrofe.