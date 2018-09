Movida selvaggia, ambulanza bloccata tra auto e scooter in sosta selvaggia

Venerdì 21 Settembre 2018, 15:08

Via Aniello Falcone, che fine ha fatto la sicurezza stradale? Nuovo capitolo della sempreverde contesa tra i residenti della panoramicissima strada vomerese e i gestori dei "baretti". Dopo le spinose polemiche che hanno accompagnato anche l'estate ormai passata, a destare preoccupazione stavolta sono le difficoltà per il transito dei mezzi di emergenza a causa del gran numero di auto e scooter parcheggiati alla rinfusa. Ieri sera, come dimostra il video girato dai residenti, abbondantemente dopo la mezzanotte il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti a causa della presenza di un enorme numero di persone che si intrattenevano sui marciapiedi restringendo pericolosamente la carreggiata e creando un imbuto dal quale era difficile uscire. A farne le spese una ambulanza con sirene spiegate che ha dovuto procedere a passo d'uomo a causa dell'ingorgo.Una situazione non nuova, quella filmata dai cittadini di via Aniello Falcone, che è finita più volte sul tavolo dei responsabili locali della polizia municipale. I caschi bianchi del Comune di Napoli hanno più volte tentato di porre un argine a questa preoccupante - e pericolosa - situazione. Solo una settimana fa gli uomini dell'Unità Operativa Vomero, durante i consueti controlli negli orari della movida, hanno elevato ben 178 verbali, sintomo evidente di una inciviltà diffusa tra gli avventori dei locali notturni della zona. Inciviltà a cui pure i proprietari dei baretti hanno cercato di porre un argine istituendo convenzioni con garage e navette che, almeno in teoria, dovrebbero dissuadere i giovani della movida a servirsi dell'auto o dello scooter personale. Nemmeno questa misura, però, ha raggiunto gli effetti sperati. Le strisce pedonali, di solito, sono le prime ad essere occupate dagli scooter e attraversare la strada in alcuni casi può essere una operazione decisamente pericolosa.Una situazione molto delicata, quella legata al traffico, che è figlia con ogni probabilità della conformazione stessa della strada panoramica. Via Aniello Falcone non riesce a contenere l'enorme afflusso di persone che si danno convegno da ogni parte della città nelle ore notturne. Particolari dispositivi di traffico, controlli da parte della polizia municipale e navette che fanno la spola con i garage vomeresi sono solo palliativi che, a onor del vero, in alcuni giorni riescono a contenere la fiumana umana che si riversa in strada ma che, invece, in alcune notti si rivelano totalmente inefficaci. Con tutte le conseguenze - e le polemiche a suon di post sui social - del caso.