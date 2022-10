Mugnano, la prefettura dice no al concerto di Franco Ricciardi: diffidato il Comune

Mancano i requisiti di sicurezza, la prefettura diffida il Comune di Mugnano con conseguente annullamento del concerto di Franco Ricciardi, evento clou della festa del Sacro Cuore che si tiene da giorni nella cittadina a nord di Napoli. Il concerto, secondo quanto scrive il sindaco Luigi Sarnataro, sarà recuperato nei prossimi giorni.

In piazza Cesare Pavese, stasera, era previsto l'arrivo di migliaia di fan del cantante napoletano. Ma in extremis, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, la prefettura ha imposto all'amministrazione comunale di annullare il concerto. «Nessun timore - dice il sindaco - a breve ufficializzaremo una nuova data e una nuova location».