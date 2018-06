Napoletani scomparsi in Messico, Don Angel pagò per il sequestro: ora c’è l’identikit del boss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Giugno 2018, 23:02 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 00:25

Potrebbero esserci novità, a breve, nelle indagini sulle ricerche dei tre napoletani scomparsi in Messico lo scorso 31 gennaio, sequestrati dalla polizia locale e consegnati nelle mani di un malavitoso locale. I fari li ha riaccesi la famiglia dieci giorni fa quando ha chiesto chiarezza sul ruolo del delinquente che pagò 43 euro ai poliziotti per prendere in consegna gli ostaggi, quel «Don Angel» del quale fin dal primo momento hanno parlato i familiari e sul quale non si è mai indagato a sufficienza. La richiesta di mantenere alta l’attenzione venne anche presentata al presidente della Camera, Roberto Fico, il quale promise che l’oblìo non sarebbe calato sulla vicenda.E proprio in seguito alle parole dei familiari, sostenuti dall’avvocato Cludio Falleti, anche i media messicani hanno riacceso i fari chiedendo alle autorità locali di non abbassare la guardia e mettendo in moto nuove investigazioni gionalistiche dalle quali è venuto fuori un dettaglio che potrebbe essere determinante. L’emittente televisiva «Imagen» è riuscita ad entrare in possesso di una copia del faldone sul caso dei napoletani, e anche il Mattino ne ha potuto conoscere i contenuti: oltre alla denuncia ufficiale sulla scomparsa di Raffaele Russo assieme al figlio Antonio e al nipote Vincenzo Cimmino, in quel faldone, la «carpeta de investigacion» sono conservate anche le copie degli interrogatori ai poliziotti corrotti dai quali emergono particolari fondamentali su «Don Angel», l’uomo al quale sono stati consegnati gli italiani, che fino ad ora in questa vicenda è stato solo «un nome», senza nessun altro dettaglio. L’agente interrogato, invece, fornisce dettagli che portano a un primo identikit dal quale potrebbero svilupparsi nuovi filoni di investigazione.