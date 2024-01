Napoli, donna cubana arrestata mentre spacciava crack

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato alcune persone avvicinarsi ad una donna, posizionata sotto l’ingresso di uno stabile, alla quale hanno consegnato denaro in cambio di qualcosa.

Gli operatori sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagata che è stata trovata in possesso di un involucro di crack e di 50 euro, provenienti dall'attività di spaccio.

Per tali motivi, una 49enne cubana con precedenti di polizia, è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.