Napoli, allarme acque inquinate: «Durante l'estate intensificare controlli»

Si prevede un‘estate torrida con le temperature già alle stelle nei primi giorni di giugno e a Napoli e sull'isola c’è poco da stare allegri. Infatti le condizioni in cui versano le acque del mare non sempre consentono di poter combattere la calura bagnandocisi.

Al consigliere regionale di Europa Verde sono arrivate in merito diverse segnalazioni dai cittadini. Alcune interessano Napoli: «Queste sono le condizioni in cui versano le acque del porto di Napoli in questo periodo, precisando che durante l'inverno la situazione è propria diversa. Lavoro ad Ischia e quindi prendo tutti i giorni il traghetto, ora è sempre così.»

Altre giungono da Capri: «Siamo a Marina Piccola a Capri. Ringraziamo sempre chi riduce il mare così.» «Abbiamo segnalato la questione alla Capitaneria di Porto di Napoli e Capri e chiesto ad Arpac di monitorare le situazioni. Crediamo che durante il periodo estivo la guardia costiera e la guardia di finanza debbano intensificare i controlli e mettere a punto un piano per frenare il solito fenomeno del diportismo selvaggio che avviene soprattutto in prossimità delle coste.» - ha dichiarato Borrelli.