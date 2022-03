Napoli, calci e pugni al sindacalista davanti alla sede Fim Cisl Campania

Aggredito alle spalle, con calci e pugni. Vittima a Napoli il segretario regionale della Fim Cisl, Giuseppe de Francesco. «Stava venendo in sede, via Stretto a Sant'Anna alle Paludi, ho sentito delle urla, sono sceso in strada e ho visto che era stato aggredito Francesco - riferisce Raffaele Apetino, segretario generale Fim Cisl Campania - è stato colpito alle spalle, sembra che avesse il volo coperto».

«L'aggressore non ha detto nulla né Francesco in questi giorni ha ricevuto minacce a quanto ne so. Ora è arrivata l'ambulanza e lo stiamo portano in ospedale. Abbiamo denunciato tutto alla polizia. È un atto vile», ha raccontato Apetino.