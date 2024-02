Benevento, ruba alcolici in un market e si allontana: incastrato e bloccato da un agente

Era riuscito a eludere la vigilanza in un supermercato per impossessarsi di alcuni alcolici senza pagarli, ma il caso ha voluto che proprio lì stesse facendo acquisti anche un sovrintendente in servizio presso la Mobile della Questura, che lo ha individuato, lanciando l'allarme e facendo scattare l'arresto. Protagonista della vicenda un georgiano di 38 anni, senza fissa dimora, che poco prima delle venti di sabato si aggirava nel supermercato «Decò» di via dei Mulini. Pur in presenza di numerosi clienti, l'agente ha notato che l'uomo aveva soffermato la propria attenzione sulla merce esposta su un banco, prelevando diverse bottiglie di liquore. L'agente ha subito intuito che l'uomo si sarebbe sottratto al pagamento alle casse e lo ha tenuto d'occhio. Poco dopo, infatti, l'uomo ha omesso di pagare ciò che aveva prelevato, per un importo di circa centosessanta euro. L'agente lo ha bloccato e lanciato l'allarme, aspettando che sul posto giungesse una pattuglia della Mobile. Il 38enne è stato quindi condotto in Questura e identificato.

Una volta informato dell'accaduto, il sostituto procuratore di turno Chiara Maria Marcaccio ha inviato l'uomo, a cui è stato contestato il reato di furto, presso il carcere di contrada Capodimonte. Alla presenza del suo legale, sarà interrogato dal gip chiamato a convalidare l'arresto.