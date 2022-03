Napoli, aggressione a infermieri del Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: intervento delle guardie giurate

Ennesima aggressione all’ospedale del Mare, ancora una volta nei confronti del personale sanitario del pronto soccorso. Oggi pomeriggio alle ore 17 circa, alcuni parenti di un assistito in attesa da ore, dopo essere andati in escandescenze per l’attesa, e dopo aver gettato all’aria i documenti, si sono scagliati contro il personale ospedaliero colpendo anche le guardie giurate. Alcuni degli agenti infatti, pur rimanendo in servizio hanno avuto un referto medico per lievi colluttazioni.

Un infermiere ha denunciato l’accaduto. Per Giuseppe Alviti, leader delle guardie giurate «Il servizio delle guardie particolari giurate si ripropone ancora auna volta in un contesto in cui ci sono sempre più aggressioni nei confronti dei camici bianchi», ed aggiunge: «Chiediamo pertanto che le guardie giurate siano dotate di poteri come appunto le forze dell'ordine, almeno durante l'espletamento del servizio».