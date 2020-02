Alcol ai minorenni, giovane finisce in ospedale per intossicazione: chiuso bar al Vomero

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Vomero, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in via Ottavio Caiazzo.

Il provvedimento si è reso necessario poiché è stato accertato che in due distinte occasioni sono state somministrate bevande alcooliche a minorenni a cui non è stato richiesto il documento di identità, nonostante dai caratteri somatici fosse evidente la minore età.

Inoltre, in uno dei due episodi, uno dei minori, a cui erano stati serviti diversi cicchetti, è stato colto da malore e trasportato al pronto soccorso per intossicazione da alcool. Durante quattro controlli è stata rilevata, altresì, la frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti di polizia.

