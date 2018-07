Napoli, l'ambulanza bloccata dal parcheggio selvaggio nella Ztl di Riva Fiorita

Lunedì 23 Luglio 2018, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 13:40

Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente in mare accaduto nel primo pomeriggio di domenica in località Riva Fiorita a Posillipo. Riva Fiorita è di sicuro uno dei posti più segreti e suggestivi per fare il bagno a Napoli ed è raggiungibile via mare e dalla discesa di via Ferdinando Russo, dove vige la Ztl.Ieri il mare agitato ha capovolto un natante con quattro persone a bordo che sono state soccorse dalla Guardia Costiera. Immediatamente è stato allertato il servizio di emergenza sanitaria 118 che ha inviato sul posto due autoambulanze. Una sola, però, è riuscita a raggiungere il luogo per assistere i pazienti, mentre l’altra è rimasta bloccata dalla sosta selvaggia delle auto e dei motorini parcheggiati anche sui marciapiedi e sulle rampe per i disabili.Nonostante la Ztl e i divieti di sosta, sia di giorno sia di notte via Ferdinando Russo è diventato un parcheggio senza regole in mano all’esercito di parcheggiatori abusivi. Colonne di auto e scooter sono parcheggiati su ambi i lati della carreggiata rendendola stretta per la circolazione in ambo i sensi di circolazione. Dopo diverse peripezie per effettuare la manovra di retromarcia, una persona si è piazzata in mezzo al viale e ha fatto spostare a suon di imprecazioni i motorini che sostavano ovunque.«La situazione è divenuta insostenibile - afferma un residente - bisogna adottare tolleranza zero contro gli abusivi e sanzionare i trasgressori. La sola Ztl senza controllo da parte della polizia locale non serve, occorre la videosorveglianza così com'è già in adozione a Marechiaro. Riva Fiorita andrebbe salvaguardata, è una location che si trova tra ville sontuose e palazzi storici della zona, tra i quali ci sono Villa Rosebery, residenza del presidente della Repubblica».