Napoli, arrestati due estorsori del clan Vinella Grassi: incastrati dalle denunce dei commercianti di San Pietro a Patierno

Nel mirino del clan Vinella Grassi erano finiti commercianti del quartiere di San Pietro a Patierno: estorsioni, minacce, fino a quando le vittime non hanno deciso di denunciare e oggi sono scattati due arresti. Per delega del procuratore di Napoli, agenti della olizia di Stato ha infatti dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di due indagati legati al clan Vinella Grassi.

Sono ritenuti gravemente indiziati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, ad uno degli indagati è stato contestato anche il reato di evasione.

L'attività, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, supportata da attività tecniche, è stata avviata nel marzo/aprile 2023 a seguito delle denunce di alcuni commercianti del quartiere San Pietro a Patierno ed ha permesso di accertare gravi indizi di colpevolezza a carico dei due destinatari del provvedimento.