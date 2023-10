Napoli, arrestati due rapinarolex: scippo da 40 mila euro a due turisti cinesi

Prima li hanno seguiti a piedi, per accertarsi che avessero degli orologi di valore al polso. Poi, dopo un'attenta osservazione, sono risaliti sullo scooter, hanno coperto la targa con le gambe. E poi ancora, casco in testa, hanno messo in atto lo scippo: vittime due turisti cinesi, mentre stavano passeggiando lungo via Toledo insieme ai figli minorenni. Bottino Rolex del valore di 40mila euro.

È accaduto a Napoli, lo scorso 3 luglio e stamattina i carabinieri hanno eseguito due misure cautelari personali - uno in carcere ed uno agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto elettronico - nei confronti di un 41enne e un 33enne napoletani Sono entrambi noti alle forze dell'ordine ed ora sono gravemente indiziati del reato di furto con strappo pluriaggravato.

Tutte le fasi dello scippo e anche quelle immediatamente precedenti sono state riprese dalle telecamere e raccontano di una metodologia d'azione precisa.

L'attività d'indagine è stata svolta dal nucleo operativo della compagnia sotto il coordinamento dalla Procura partenopea.