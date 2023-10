Tony Colombo arrestato a Napoli: il Riesame respinge la richiesta di scarcerazione

Il tribunale del Riesame di Napoli (ottava sezione collegio A) ha rigettato la richiesta di scarcerazione di Tony Colombo.

Il cantante resta in carcere, un provvedimento simile a quello adottato pochi giorni fa per la moglie Tina Rispoli.

Stando a quanto trapelato stamattina, restano attuali le esigenze cautelari che hanno spinto 15 giorni fa il gip Della Ragione a firmare un ordine di cattura, in relazione ai presunti contatti tra l’artista e il boss della camorra Vincenzo Di Lauro.

A questo punto sarà necessario attendere 45 giorni per il deposito delle motivazioni per consentire agli avvocati, i penalisti Carmine Foreste e Paolo Trofino, di inoltrare un probabile ricorso per Cassazione.