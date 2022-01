Arrestato un 39enne per furto in un supermecato nel Napoletano: aveva rubato dei liquori

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo questa mattina hanno arrestato un 39enne per un furto in un supermercato di Casandrino, situato in via Falcone e Borsellino.

L’uomo, fiancheggiato da due complici, aveva prelevato delle bottiglie di liquori pregiati dallo scaffale degli alcolici, per poi riporle nel suo zaino.

Assistendo alla scena, i dipendenti hanno prontamente allertato i carabinieri. Il 39enne è stato poi arrestato e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari. I liquori sono stati nuovamente risposti nell’apposito scaffale.

In attesa dell’udienza di convalida, i carabinieri hanno intrapreso le indagini per risalire alle identità dei due complici che sono scappati quando si sono resi conto della loro presenza.